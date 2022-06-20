Выступление путина и сайты террористов: за неделю IТ-армия атаковала более 400 ресурсов рф

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Киев • УНН

 • 104408 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С 13 по 19 июня ІТ-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.

Цитата

"Пока враг продолжает обстреливать территорию Украины, более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят врагу киберударов. С 13 по 19 июня ІТ-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Детали

• Экономический форум с выступлением путина

Атаки на базу аккредитации экономического форума, проходившего в Петербурге, заставили перенести выступление путина на час. Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира.

• Региональные суды рф

Информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

• Сайты террористических образований в Украине

IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины. российским террористическим образованием не место в Украине, а их сайтам — в интернете, добавили в Минцифры.

• Российские СМИ

IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ.

Напомним

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию ​​"Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.

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