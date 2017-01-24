Виставку "Україна крізь віки" відкрили у Вінниці

“Тут зібрано близько чотирьох технік: класичне ткатство, класичний текстиль і, звичайно, авторські техніки. Я використовував різні матеріали: лоза, марля, шкіра, тканина. Тут представлені роботи, які перемагали протягом мого творчого шляху на різних європейських виставках. Створення гобеленів та картин це для мене не робота, це те чим мені подобається займатися. У роботи втілюю всі свої фантазії, все що мене надихає та підтримує. Над одною роботою працюю до 3 місяців”, — розповів А. Гайструк.

Виставка діятиме врегіональному центрі сучасного мистецтва “Арт-Шик” до 5 лютого.

Як повідомляв УНН, в Києві відбулась презентація виставки "Остарбайтери".