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Виставку "Україна крізь віки" відкрили у Вінниці

Виставку "Україна крізь віки" відкрили у Вінниці

Київ • УНН

 • 12880 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні у Вінниці відкрилася персональна виставка гобеленів 20-річного митця Анатолія Гайструка. Експозицію вінничанин присвятив Дню соборності України, передає кореспондент УНН-Центр.

“Тут зібрано близько чотирьох технік: класичне ткатство, класичний текстиль і, звичайно, авторські техніки. Я використовував різні матеріали: лоза, марля, шкіра, тканина. Тут представлені роботи, які перемагали протягом мого творчого шляху на різних європейських виставках. Створення гобеленів та картин це для мене не робота, це те чим мені подобається займатися. У роботи втілюю всі свої фантазії, все що мене надихає та підтримує. Над одною роботою працюю до 3 місяців”, — розповів А. Гайструк.

Виставка діятиме врегіональному центрі сучасного мистецтва “Арт-Шик” до 5 лютого.

Як повідомляв УНН, в Києві відбулась презентація виставки "Остарбайтери".

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