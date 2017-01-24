Выставку "Украина сквозь века" открыли в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в Виннице открылась персональная выставка гобеленов 20-летнего художника Анатолия Гайструка. Экспозицию житель Винницы посвятил Дню соборности Украины, передает корреспондент УНН-Центр.
"Здесь собрано около четырех техник: классическое ткатство, классический текстиль и, конечно, авторские техники. Я использовал различные материалы: лоза, марля, кожа, ткань. Здесь представлены работы, которые побеждали в течение моего творческого пути на различных европейских выставках. Создание гобеленов и картин это для меня не работа, это то чем мне нравится заниматься. В процессе работы воплощаю все свои фантазии, все меня вдохновляет и поддерживает. Над одной работой работаю до 3 месяцев", - рассказал А.Гайструк.
Выставка будет действовать в региональном центре современного искусства "Арт-Шик" до 5 февраля.
Как сообщал УНН, в Киеве состоялась презентация выставки "Остарбайтеры".