Виставку до Дня пам’яті жертв голодоморів відкрили у Києві

“До дня пам’яті жертв Голодомору ми відкриваємо в музеї Івана Гончара, що є справжнім осередком українського культурного відродження, виставку, присвячену жахливим подіям 1932-33-х років: розгортанню війни проти селян, яка набула форм терору голодом. Вбивали цілий народ, який ніколи нікого не гнобив, зроду-віку займався хліборобством. Це був найстрашніший злочин”, — повідомила під час відкриття виставки заступник голови КМДА Г.Старостенко.

Зазначається, що на виставці, підготованій Українським інститутом національної пам’яті, представлені документи вищих партійних і державних органів влади, які свідчать про їх дії, спрямовані на організацію Голодомору та їх повну обізнаність із ситуацією на місцях: запровадження режиму “чорних дощок”, заборона поширення інформації про голод, запровадження паспортної системи разом із забороною виїжджати за межі України.

Повідомляється, що виставка триватиме до 4 грудня.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.