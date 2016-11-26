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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выставку ко Дню памяти жертв голодоморов открыли в Киеве

Киев • УНН

 • 17840 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Историко-документальную выставку "Мы обвиняем", посвященную Дню памяти жертв голодоморов, открыли в национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Выставку ко Дню памяти жертв голодоморов открыли в Киеве

"Ко дню памяти жертв Голодомора мы открываем в музее Ивана Гончара, который является настоящим центром украинского культурного возрождения, выставку, посвященную ужасным событиям 1932-33-х годов: развертыванию войны против крестьян, которая приобрела форму террора голодом. Убивали целый народ, который никогда никого не обижал, отродясь занимался земледелием. Это было самое страшное преступление", - сообщила во время открытия выставки заместитель председателя КГГА А.Старостенко.

Отмечается, что на выставке, подготовленной Украинским институтом национальной памяти, представлены документы высших партийных и государственных органов власти, свидетельствующие об их действиях, направленных на организацию Голодомора и их полную осведомленность с ситуацией на местах: введение режима "черных досок", запрет распространения информации о голоде, введение паспортной системы наряду с запретом выезжать за пределы Украины.

Сообщается, что выставка продлится до 4 декабря.

Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

 

Украинские Национальные Новости

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