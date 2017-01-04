Виставка інноваційних споживчих технологій розпочнеться завтра у Лас-Вегасі

ukru
04:30 • 7007 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 45611 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102320 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127566 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133675 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230424 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169612 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189533 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172848 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165013 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
81 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 31729 перегляди
Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

28 березня, 19:27 • 29304 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 22774 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 25691 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 22818 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230423 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353119 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370200 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286403 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55651 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72797 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84648 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168614 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171181 перегляди
Актуальне
Виставка інноваційних споживчих технологій розпочнеться завтра у Лас-Вегасі

Виставка інноваційних споживчих технологій розпочнеться завтра у Лас-Вегасі

Київ • УНН

 • 10264 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Лас-Вегасі (США) завтра розпочнеться щорічна виставка споживчих технологій CES 2017, на якій будуть представлені інноваційні ґаджети, передає УНН з посиланням на ВВС.

Так, на цьогорічній виставці будуть представлені стартапи майбутнього з різних країн світу, зокрема Китаю, Франції, Ізраїлю, Нідерландів та інших.

Нижче будуть описані експонати, які можуть стати найпопулярнішими.

Голосове управління і нові види інтерфейсу

На першому фото зображене блакитне коло, вбудоване в настільну лампу, названу просто C і вироблену компанією GE, яка одночасно служить і динаміком, що приводиться в дію голосовим асистентом Amazon.

Французький стартап Bixi просуватиме технологію управління жестами - він запропонує новинку, яка дозволить керувати смартфонами і планшетами, не торкаючись до них, просто помахом руки.

На виставці також буде представлений Blitab - сенсорний планшет, який вже назвали "iPad для сліпих".

Австрійські розробники цього ґаджету запропонували наступне: поверх сенсорного на планшеті є інший екран з гнучкою поверхнею, на якому з'являються маленькі бульбашки, написаний шрифтом Брайля.

Роботи

У Лас-Вегасі будуть представлені модульні роботи.

Прикладом такого може стати Modi, створений за принципом конструкторів "Лего". До складу набору входить кілька маленьких кубиків, які дозволяють створювати пристрої з різними функціями - мотора, лампи або інфрачервоного датчика.

Інший приклад - Unibot, це робот-пилосос, який при бажанні можна перетворити в мобільну камеру відеоспостереження, а також в кондиціонер, що очищає і зволожуючий повітря.

А от робот Cutii, який нагадує iPad на колесах, може стати в майбутньому помічником для літніх людей.

Електроніка для здоров’я

Сенсор TytoHome дасть можливість, не виходячи з дому, вимірювати ритм серця, перевірити стан горла, легенів та інших внутрішніх органів - і автоматично відправити всі дані лікарю.

А от ActiveProtective обіцяє продемонструвати прототип розумного пояса для літніх людей, який при падінні власника перетворюватиметься в подушку безпеки, запобігаючи перелому стегна.

За подібним принципом працюватиме і новинка компанії Inemotion, що виробляє одяг для гірськолижників. Вбудовані в них подушки безпеки допоможуть уникнути переломів на лижній трасі.

Розумні помічники для дому

Британський стартап Smarter Applications розробив Fridgecam, пристрій, який стежить за вмістом холодильника, і коли термін придатності окремих продуктів закінчується, просить власника придбати свіжий продукт. Його буде синхронізовано з додатком у смартфоні.

Крім того, Fridgecam буде пропонувати рецепти страв, виходячи з того, що є в холодильнику.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71