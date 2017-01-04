Виставка інноваційних споживчих технологій розпочнеться завтра у Лас-Вегасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Лас-Вегасі (США) завтра розпочнеться щорічна виставка споживчих технологій CES 2017, на якій будуть представлені інноваційні ґаджети, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так, на цьогорічній виставці будуть представлені стартапи майбутнього з різних країн світу, зокрема Китаю, Франції, Ізраїлю, Нідерландів та інших.
Нижче будуть описані експонати, які можуть стати найпопулярнішими.
Голосове управління і нові види інтерфейсу
На першому фото зображене блакитне коло, вбудоване в настільну лампу, названу просто C і вироблену компанією GE, яка одночасно служить і динаміком, що приводиться в дію голосовим асистентом Amazon.
Французький стартап Bixi просуватиме технологію управління жестами - він запропонує новинку, яка дозволить керувати смартфонами і планшетами, не торкаючись до них, просто помахом руки.
На виставці також буде представлений Blitab - сенсорний планшет, який вже назвали "iPad для сліпих".
Австрійські розробники цього ґаджету запропонували наступне: поверх сенсорного на планшеті є інший екран з гнучкою поверхнею, на якому з'являються маленькі бульбашки, написаний шрифтом Брайля.
Роботи
У Лас-Вегасі будуть представлені модульні роботи.
Прикладом такого може стати Modi, створений за принципом конструкторів "Лего". До складу набору входить кілька маленьких кубиків, які дозволяють створювати пристрої з різними функціями - мотора, лампи або інфрачервоного датчика.
Інший приклад - Unibot, це робот-пилосос, який при бажанні можна перетворити в мобільну камеру відеоспостереження, а також в кондиціонер, що очищає і зволожуючий повітря.
А от робот Cutii, який нагадує iPad на колесах, може стати в майбутньому помічником для літніх людей.
Електроніка для здоров’я
Сенсор TytoHome дасть можливість, не виходячи з дому, вимірювати ритм серця, перевірити стан горла, легенів та інших внутрішніх органів - і автоматично відправити всі дані лікарю.
А от ActiveProtective обіцяє продемонструвати прототип розумного пояса для літніх людей, який при падінні власника перетворюватиметься в подушку безпеки, запобігаючи перелому стегна.
За подібним принципом працюватиме і новинка компанії Inemotion, що виробляє одяг для гірськолижників. Вбудовані в них подушки безпеки допоможуть уникнути переломів на лижній трасі.
Розумні помічники для дому
Британський стартап Smarter Applications розробив Fridgecam, пристрій, який стежить за вмістом холодильника, і коли термін придатності окремих продуктів закінчується, просить власника придбати свіжий продукт. Його буде синхронізовано з додатком у смартфоні.
Крім того, Fridgecam буде пропонувати рецепти страв, виходячи з того, що є в холодильнику.