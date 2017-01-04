Виставка інноваційних споживчих технологій розпочнеться завтра у Лас-Вегасі

Так, на цьогорічній виставці будуть представлені стартапи майбутнього з різних країн світу, зокрема Китаю, Франції, Ізраїлю, Нідерландів та інших.

Нижче будуть описані експонати, які можуть стати найпопулярнішими.

Голосове управління і нові види інтерфейсу

На першому фото зображене блакитне коло, вбудоване в настільну лампу, названу просто C і вироблену компанією GE, яка одночасно служить і динаміком, що приводиться в дію голосовим асистентом Amazon.

Французький стартап Bixi просуватиме технологію управління жестами - він запропонує новинку, яка дозволить керувати смартфонами і планшетами, не торкаючись до них, просто помахом руки.

На виставці також буде представлений Blitab - сенсорний планшет, який вже назвали "iPad для сліпих".

Австрійські розробники цього ґаджету запропонували наступне: поверх сенсорного на планшеті є інший екран з гнучкою поверхнею, на якому з'являються маленькі бульбашки, написаний шрифтом Брайля.

Роботи

У Лас-Вегасі будуть представлені модульні роботи.

Прикладом такого може стати Modi, створений за принципом конструкторів "Лего". До складу набору входить кілька маленьких кубиків, які дозволяють створювати пристрої з різними функціями - мотора, лампи або інфрачервоного датчика.

Інший приклад - Unibot, це робот-пилосос, який при бажанні можна перетворити в мобільну камеру відеоспостереження, а також в кондиціонер, що очищає і зволожуючий повітря.

А от робот Cutii, який нагадує iPad на колесах, може стати в майбутньому помічником для літніх людей.

Електроніка для здоров’я

Сенсор TytoHome дасть можливість, не виходячи з дому, вимірювати ритм серця, перевірити стан горла, легенів та інших внутрішніх органів - і автоматично відправити всі дані лікарю.

А от ActiveProtective обіцяє продемонструвати прототип розумного пояса для літніх людей, який при падінні власника перетворюватиметься в подушку безпеки, запобігаючи перелому стегна.

За подібним принципом працюватиме і новинка компанії Inemotion, що виробляє одяг для гірськолижників. Вбудовані в них подушки безпеки допоможуть уникнути переломів на лижній трасі.

Розумні помічники для дому

Британський стартап Smarter Applications розробив Fridgecam, пристрій, який стежить за вмістом холодильника, і коли термін придатності окремих продуктів закінчується, просить власника придбати свіжий продукт. Його буде синхронізовано з додатком у смартфоні.

Крім того, Fridgecam буде пропонувати рецепти страв, виходячи з того, що є в холодильнику.