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Выставка инновационных потребительских технологий начнется завтра в Лас-Вегасе

Выставка инновационных потребительских технологий начнется завтра в Лас-Вегасе

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Лас-Вегасе (США) завтра начнется ежегодная выставка потребительских технологий CES 2017, на которой будут представлены инновационные гаджеты, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Так, на выставке будут представлены стартапы будущего из разных стран мира, в том числе Китая, Франции, Израиля, Нидерландов и других.

Ниже будут описаны экспонаты, которые могут стать самыми популярными.

Голосовое управление и новые виды интерфейса

На первом фото изображено голубой круг, встроенный в настольную лампу, названную просто C и производимую компанией GE, которая одновременно служит и динамиком, что приводится в действие голосовым ассистентом Amazon.

Французский стартап Bixi будет продвигать технологию управления жестами - он предложит новинку, которая позволит управлять смартфонами и планшетами, не прикасаясь к ним, просто взмахом руки.

На выставке также будет представлен Blitab - сенсорный планшет, который уже назвали "iPad для слепых».

Австрийские разработчики этого гаджета предложили следующее: сверху сенсорного на планшете есть другой экран с гибкой поверхностью, на котором появляются маленькие пузырьки, написанные шрифтом Брайля.

Роботы

В Лас-Вегасе будут представлены модульные роботы.

Примером такого может стать Modi, созданный по принципу конструкторов "Лего". В состав набора входит несколько маленьких кубиков, которые позволяют создавать устройства с различными функциями - мотора, лампы или инфракрасного датчика.

Другой пример - Unibot, это робот-пылесос, который при желании можно превратить в мобильную камеру видеонаблюдения, а также в кондиционер, очищающий и увлажняющий воздух.

А вот робот Cutii, который напоминает iPad на колесах, может стать в будущем помощником для пожилых людей.

Электроника для здоровья

Сенсор TytoHome даст возможность, не выходя из дома, измерять ритм сердца, проверить состояние горла, легких и других внутренних органов - и автоматически отправить все данные врачу.

А вот ActiveProtective обещает продемонстрировать прототип разумного пояса для пожилых людей, который при падении владельца будет превращаться в подушку безопасности, предотвращая перелом  бедра.

По подобному принципу будет работать и новинка компании Inemotion, производящей одежду для горнолыжников. Встроенные в них подушки безопасности помогут избежать переломов на лыжной трассе.

Умные помощники для дома

Британский стартап Smarter Applications разработал Fridgecam, устройство, которое следит за содержимым холодильника, и когда срок годности отдельных продуктов заканчивается, просит владельца приобрести свежий продукт. Он будет синхронизировано с приложением в смартфоне.

Кроме того, Fridgecam будет предлагать рецепты блюд, исходя из того, что есть в холодильнике.

Украинские Национальные Новости

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