Вистава та інсталяція: у Києві 20 травня вшанують героїв «Азовсталі»
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Києві в суботу, 20 травня, у річницю завершення героїчної оборони Маріуполя та «Азовсталі» відбудеться відкриття інсталяції вшанування героїв Маріуполя та показ вистави «Азовсталь. Голоси», пише УНН.
В суботу, 20 травня о 20:30 на Софійській площі в Києві відбудеться відкриття інсталяції вшанування героїв Маріуполя.
Як зазначають в Асоціації родин захисників «Азовсталі», інсталяція є символом стійкості та віри тих героїв, які ще досі залишаються у полоні.
Перед відкриттям інсталяції о 18:00 в Української домі відбудеться прем’єра мультимедійної вистави «Азовсталь. Голоси» - історія про оборону Маріуполя, що складається з монологів про духовні цінності кожної людини.
Вартість квитків від 250 до 350 гривень.
Нагадаємо
6 травня Україна повернула з російського полону ще 45 захисників «Азовсталі».