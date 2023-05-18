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13 марта, 19:26 • 77986 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117707 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112867 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 112418 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104743 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100407 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111785 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Спектакль и инсталляция: в Киеве 20 мая воздадут честь героям "Азовстали"

Спектакль и инсталляция: в Киеве 20 мая воздадут честь героям "Азовстали"

Киев • УНН

 • 1212726 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Киеве в субботу, 20 мая, в годовщину завершения героической обороны Мариуполя и «Азовстали» состоится открытие инсталляции в честь героев Мариуполя и показ спектакля «Азовсталь. Голоса», пишет УНН.

В субботу, 20 мая в 20:30 на Софийской площади в Киеве состоится открытие инсталляции в честь героев Мариуполя.
Как отмечают в Ассоциации семей защитников «Азовстали», инсталляция является символом стойкости и веры тех героев, которые до сих пор остаются в плену.

Перед открытием инсталляции в 18:00 в Украинской доме состоится премьера мультимедийного спектакля «Азовсталь. Голоса» - история об обороне Мариуполя, состоящая из монологов о духовных ценностях каждого человека.
Стоимость билетов от 250 до 350 гривен.

Напомним

6 мая Украина вернула из российского плена еще 45 защитников «Азовстали».

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Киев

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