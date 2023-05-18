Спектакль и инсталляция: в Киеве 20 мая воздадут честь героям "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Киеве в субботу, 20 мая, в годовщину завершения героической обороны Мариуполя и «Азовстали» состоится открытие инсталляции в честь героев Мариуполя и показ спектакля «Азовсталь. Голоса», пишет УНН.
В субботу, 20 мая в 20:30 на Софийской площади в Киеве состоится открытие инсталляции в честь героев Мариуполя.
Как отмечают в Ассоциации семей защитников «Азовстали», инсталляция является символом стойкости и веры тех героев, которые до сих пор остаются в плену.
Перед открытием инсталляции в 18:00 в Украинской доме состоится премьера мультимедийного спектакля «Азовсталь. Голоса» - история об обороне Мариуполя, состоящая из монологов о духовных ценностях каждого человека.
Стоимость билетов от 250 до 350 гривен.
Напомним
6 мая Украина вернула из российского плена еще 45 защитников «Азовстали».