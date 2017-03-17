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Висоту телевежі в Чонгарі збільшать до 200 метрів

Висоту телевежі в Чонгарі збільшать до 200 метрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Після проведення конкурсу на цифрове телебачення висота вежі на Чонгарі буде збільшена до 200 м. Про це повідомив Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, передає УНН з посиланням на прес-службу МІП.

“Після проведення конкурсу на цифрове телебачення висота вежі на Чонгарі буде збільшена до 200 м. Із 92 до 110 метрів цього року буде збільшено висоту вежі й у Чаплинці. Також розглядається можливість побудови ще однієї вежі на адмінкордоні з Кримом. Планується, що упродовж року кількість радіостанцій, які мовлять на Крим, буде збільшена вдвічі”, — заявив Міністр.

Голова Національної ради Юрій Артеменко повідомив, що впродовж найближчих тижнів регулятор отримає від Українського державного центру радіочастот прораховану цифрову частоту, а наступного місяця “буде оголошено конкурс на місця в Чонгарському мультиплексі”.

За результатами конкурсу на Крим на постійній основі мовитимуть від 4 до 6 українських телерадіокомпаній. Завершення всіх робіт на Чонгарській вежі дало змогу сьогодні запустити тестове цифрове мовлення на територію Криму для аналізу ефективності охоплення сигналом.

в МІП зазначили, що на півострів нині мовлять 6 українських телерадіокомпаній. Також у тестовому режимі розпочала роботу радіостанція “Крим.Реалії” на частоті 105,9 МГц із потужністю передавача 5 кВт. Повноцінно вона запрацює у травні. На разі із Чонгара вже транслюються передачі Українського радіо — на частоті 100,7 МГц, радіо “Мейдан” — 101,4 МГц, “Херсон FM” — 107,8 МГц.

Нагадаємо, що сьогодні офіційно відкрили телевежу на Чонгарі.

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