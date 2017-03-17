Висоту телевежі в Чонгарі збільшать до 200 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Після проведення конкурсу на цифрове телебачення висота вежі на Чонгарі буде збільшена до 200 м. Про це повідомив Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, передає УНН з посиланням на прес-службу МІП.
“Після проведення конкурсу на цифрове телебачення висота вежі на Чонгарі буде збільшена до 200 м. Із 92 до 110 метрів цього року буде збільшено висоту вежі й у Чаплинці. Також розглядається можливість побудови ще однієї вежі на адмінкордоні з Кримом. Планується, що упродовж року кількість радіостанцій, які мовлять на Крим, буде збільшена вдвічі”, — заявив Міністр.
Голова Національної ради Юрій Артеменко повідомив, що впродовж найближчих тижнів регулятор отримає від Українського державного центру радіочастот прораховану цифрову частоту, а наступного місяця “буде оголошено конкурс на місця в Чонгарському мультиплексі”.
За результатами конкурсу на Крим на постійній основі мовитимуть від 4 до 6 українських телерадіокомпаній. Завершення всіх робіт на Чонгарській вежі дало змогу сьогодні запустити тестове цифрове мовлення на територію Криму для аналізу ефективності охоплення сигналом.
в МІП зазначили, що на півострів нині мовлять 6 українських телерадіокомпаній. Також у тестовому режимі розпочала роботу радіостанція “Крим.Реалії” на частоті 105,9 МГц із потужністю передавача 5 кВт. Повноцінно вона запрацює у травні. На разі із Чонгара вже транслюються передачі Українського радіо — на частоті 100,7 МГц, радіо “Мейдан” — 101,4 МГц, “Херсон FM” — 107,8 МГц.
Нагадаємо, що сьогодні офіційно відкрили телевежу на Чонгарі.