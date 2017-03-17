Высоту телебашни на Чонгаре увеличат до 200 метров

"После проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м. С 92 до 110 метров в этом году будет увеличена высота башни и в Чаплинке. Также рассматривается возможность постройки еще одной башни на админгранице с Крымом. Планируется, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое", - заявил министр.

Глава Национального совета Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце "будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе".

По результатам конкурса на Крым на постоянной основе будут вещать от 4 до 6 украинских телерадиокомпаний. Завершение всех работ на Чонгарской башне позволило сегодня запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом.

в МИП отметили, что на полуостров сейчас вещают 6 украинских телерадиокомпаний. Также в тестовом режиме начала работу радиостанция "Крым.Реалии" на частоте 105,9 МГц с мощностью передатчика 5 кВт. Полноценно она заработает в мае. На данный момент с Чонгара уже транслируются передачи Украинского радио - на частоте 100,7 МГц, радио "Мейдан" - 101,4 МГц, "Херсон FM" - 107,8 МГц.

Напомним, что сегодня официально открыли телебашню на Чонгаре.