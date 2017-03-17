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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Высоту телебашни на Чонгаре увеличат до 200 метров

Высоту телебашни на Чонгаре увеличат до 200 метров

Киев • УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. После проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м. Об этом сообщил Министр информационной политики Украины Юрий Стець, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИП.

"После проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м. С 92 до 110 метров в этом году будет увеличена высота башни и в Чаплинке. Также рассматривается возможность постройки еще одной башни на админгранице с Крымом. Планируется, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое", - заявил министр.

Глава Национального совета Юрий Артеменко сообщил, что в течение ближайших недель регулятор получит от Украинского государственного центра радиочастот просчитанную цифровую частоту, а в следующем месяце "будет объявлен конкурс на места в Чонгарском мультиплексе".

По результатам конкурса на Крым на постоянной основе будут вещать от 4 до 6 украинских телерадиокомпаний. Завершение всех работ на Чонгарской башне позволило сегодня запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом.

в МИП отметили, что на полуостров сейчас вещают 6 украинских телерадиокомпаний. Также в тестовом режиме начала работу радиостанция "Крым.Реалии" на частоте 105,9 МГц с мощностью передатчика 5 кВт. Полноценно она заработает в мае. На данный момент с Чонгара уже транслируются передачи Украинского радио - на частоте 100,7 МГц, радио "Мейдан" - 101,4 МГц, "Херсон FM" - 107,8 МГц.

Напомним, что сегодня официально открыли телебашню на Чонгаре.

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