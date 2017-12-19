Високопосадовця Кіровоградської митниці притягнуто до дисциплінарної відповідальності

"Встановлено, що посадовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. Зокрема, він не повідомив у встановленому законом порядку Національне агентство з питань запобігання корупції України про суттєві зміни у майновому стані, а саме про придбання нерухомого майна. Зважаючи на викладене прокуратурою до фіскальної служби внесено подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» з вимогою провести службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

На даний час, за наслідками службового розслідування до посадовця застосовано дисциплінарне стягнення.

Як повідомляв УНН, антикорупційний суд зможе запрацювати вже з 2019 року.