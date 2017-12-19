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Високопосадовця Кіровоградської митниці притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Високопосадовця Кіровоградської митниці притягнуто до дисциплінарної відповідальності

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. За поданням прокуратури Кіровоградської області до дисциплінарної відповідальності притягнуто заступника начальника Кіровоградської митниці Державної фіскальної служби України за порушення вимог фінансового контролю, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Встановлено, що посадовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. Зокрема, він не повідомив у встановленому законом порядку Національне агентство з питань запобігання корупції України про суттєві зміни у майновому стані, а саме про придбання нерухомого майна. Зважаючи на викладене прокуратурою до фіскальної служби внесено подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» з вимогою провести службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

На даний час, за наслідками службового розслідування до посадовця застосовано дисциплінарне стягнення.

Як повідомляв УНН, антикорупційний суд зможе запрацювати вже з 2019 року.

Українські Національні Новини

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