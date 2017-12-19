Чиновника Кировоградской таможни привлекли к дисциплинарной ответственности
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. По представлению прокуратуры Кировоградской области к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника Кировоградской таможни Государственной фискальной службы Украины за нарушение требований финансового контроля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
“Установлено, что чиновник совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП. В частности, он не сообщил в установленном законом порядке Национальное агентство по предупреждению коррупции Украина о существенных изменениях в имущественном состоянии, а именно о приобретении недвижимого имущества. Учитывая изложенное прокуратурой в фискальной службы внесено представление в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины "о предотвращении коррупции“ с требованием провести служебное расследование”, — говорится в сообщении.
В настоящее время, по результатам служебного расследования к должностному лицу применено дисциплинарное взыскание.
Как сообщал УНН, антикоррупционный суд сможет заработать уже с 2019 года.