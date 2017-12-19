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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 92468 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100871 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101264 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114718 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102766 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105541 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112452 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117200 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Чиновника Кировоградской таможни привлекли к дисциплинарной ответственности

Чиновника Кировоградской таможни привлекли к дисциплинарной ответственности

Киев  •  УНН

 • 8190 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 декабря. УНН. По представлению прокуратуры Кировоградской области к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника Кировоградской таможни Государственной фискальной службы Украины за нарушение требований финансового контроля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

“Установлено, что чиновник совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП. В частности, он не сообщил в установленном законом порядке Национальное агентство по предупреждению коррупции Украина о существенных изменениях в имущественном состоянии, а именно о приобретении недвижимого имущества. Учитывая изложенное прокуратурой в фискальной службы внесено представление в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины "о предотвращении коррупции“ с требованием провести служебное расследование”, — говорится в сообщении.

В настоящее время, по результатам служебного расследования к должностному лицу применено дисциплинарное взыскание.

Как сообщал УНН, антикоррупционный суд сможет заработать уже с 2019 года.

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