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Високий рівень пожежонебезпеки очікується у Чорнобилі

Високий рівень пожежонебезпеки очікується у Чорнобилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. На півдні України у середу очікується найвищий рівень пожежонебезпеки, у районі Чорнобиля висока пожежна небезпека протримається два дні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.

Крім того, як очікується, у Київській області 27-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина, 26-27 червня і Фастова також буде надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, у зв’язку з очікуваними сильними дощами найближчими днями на річках у Львiвській, Iвано-Франкiвській, Чернівецькій областях можливе формування дощових паводків.

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