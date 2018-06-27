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Высокий уровень пожароопасности ожидается в Чернобыле

Высокий уровень пожароопасности ожидается в Чернобыле

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. На юге Украины в среду ожидается самый высокий уровень пожароопасности, в районе Чернобыля высокая пожарная опасность продержится два дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как ожидается, в Киевской области 27-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня и Фастова также будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие дни на реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях возможно формирование дождевых паводков.

Украинские Национальные Новости

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