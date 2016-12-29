Вісімнадцять книжок для дітей претендують на здобуття премії імені Лесі Українки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На здобуття премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2016 рік претендують 18 творів. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.
У номінацію “Літературні твори для дітей і юнацтва” подано 18 книг, серед яких — прозові і поетичні твори Івана Андрусяка, Лесі Ворониної, Ганни Чубач, Тетяни Майданович тощо.
На здобуття премії у номінації “Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва” висунуто 19 книг в оформленні художників Ірини Потапової, Наталії Чернишової, Юлії Пилипчатіної, Корнелії Коляджин, Арсена Джанкін’яна та інших.
У номінації “Театральні вистави для дітей та юнацтва” змагатимуться три вистави Черкаського академічного театру ляльок та одна вистава Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького.
Художній фільм “Трубач” кінокомпанії “Укркіно” та повнометражний анімаційний фільм “Бабай” кіностудії анімаційних фільмів “Укранімафільм” виборюватимуть премію у номінації “Кінотвори для дітей та юнацтва”.
Нагадаємо, премія Кабінету Міністрів України імені лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей і юнацтва присуджується щороку з 2004 року, до дня народження Лесі Українки — 25 лютого. Премія присуджується у чотирьох номінаціях у розмірі 10 тис. гривень кожна.
З повним списком творів, висунутих на здобуття премії, можна ознайомитись за посиланням.