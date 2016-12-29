Восемнадцать книг для детей претендуют на получение премии имени Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На соискание премии имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества в 2016 г. претендуют 18 произведений. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, передает УНН.
В номинацию "Литературные произведения для детей и юношества" подано 18 книг, среди которых - прозаические и поэтические произведения Ивана Андрусяка, Леси Ворониной, Анны Чубач, Татьяны Майданович и тому подобное.
На соискание премии в номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" выдвинуты 19 книг в оформлении художников Ирины Потаповой, Натальи Чернышевой, Юлии Пилипчатиной, Корнелии Коляджин, Арсена Джанкиньяна и других.
В номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" будут соревноваться три спектакля Черкасского академического театра кукол и один спектакль Хмельницкого областного академического музыкально-драматического театра имени Михаила Старицкого.
Художественный фильм "Трубач" кинокомпании "Укркино" и полнометражный анимационный фильм "Бабай" киностудии анимационных фильмов "Укранимафильм" будут бороться за премию в номинации "Кинопроизведения для детей и юношества".
Напомним, премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества присуждается ежегодно с 2004 года, ко дню рождения Леси Украинки - 25 февраля. Премия присуждается в четырех номинациях в размере 10 тыс. гривен каждая.
С полным списком произведений, выдвинутых на соискание премии, можно ознакомиться по ссылке.