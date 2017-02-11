Вісім вантажівок "Червоного Хреста" із гуманітаркою прослідували на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Через “Новотроїцьке” в напрямку неконтрольованої території прослідували 8 вантажних автомобілів від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області товари медичного призначення та будматеріали загальною вагою майже більше 130 тонн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово неконтрольованої території прослідувало 30 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За інформацією прикордонників, гуманітарна допомога призначалася для жителів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 26 січня бойовики не пропустили на окуповану територію 25 автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об’єднаних Націй.