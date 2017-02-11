Восемь грузовиков "Красного Креста" с гуманитаркой проследовали на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Через "Новотроицкое" в направлении неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета "Красный Крест". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом почти более 130 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 января через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемые территории проследовали 30 грузовиков с гуманитарной помощью.
По информации пограничников, гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 26 января боевики не пропустили на оккупированную территорию 25 автомобилей с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций.