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Вісім посадовців ДФС залишаються на своїх посадах попри результати люстрації — Мін’юст

Вісім посадовців ДФС залишаються на своїх посадах попри результати люстрації — Мін’юст

Київ • УНН

 • 5388 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вісім посадовців ДФС й досі залишаються на своїх посадах, хоча не відповідають критеріям, передбаченим законом про люстрацію. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко, передає УНН.

“Лідерами у супротиві очищенню залишаються органи фіскальної служби, податкові органи. Кількість посадовців, що підлягають люстрації, у цих органах найвища. Тому і показники щодо люстрації осіб в органах ДФС також найвища — 258 осіб, які займали найвищі посади в органах податкових і митних. Водночас вісім посадовців органів ДФС досі залишаються на своїх посадах попри те, що відповідають критеріям, передбаченим законом про люстрацію”, — зазначила Т.Козаченко.

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