Восемь должностных лиц ГФС остаются на своих должностях несмотря на результаты люстрации - Минюст

"Лидерами в сопротивлении очистке остаются органы фискальной службы, налоговые органы. Количество должностных лиц, подлежащих люстрации, в этих органах самая высокая. Поэтому и показатели относительно люстрации лиц в органах ГФС также самые высокие - 258 человек, занимавших высокие должности в органах налоговых и таможенных. В то же время восемь должностных лиц органов ГФС до сих пор остаются на своих должностях несмотря на то, что не отвечают критериям, предусмотренным законом о люстрации ", - отметила Т.Козаченко.