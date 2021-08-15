Вісім людей загинули, десятки поранені внаслідок аварії автобуса в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вісім людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок перекидання пасажирського автобуса на автомагістралі М7, що прямував до Будапешта в Угорщині. Про це інформує УНН з посиланням на радіо Orf.
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За даними поліції, автобус з угорськими пасажирами на автомагістралі М7, що з'єднує Будапешт з озером Балатон, виїхав з дороги і перекинувся. Наразі незрозуміло, що саме стало причиною інциденту.
Щонайменше вісім людей загинули, а дві людини отримали серйозні поранення.
Ще 46 осіб отримали легкі поранення.
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