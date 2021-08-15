Вісім людей загинули, десятки поранені внаслідок аварії автобуса в Угорщині

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вісім людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок перекидання пасажирського автобуса на автомагістралі М7, що прямував до Будапешта в Угорщині. Про це інформує УНН з посиланням на радіо Orf.