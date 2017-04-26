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Вісім компаній в Україні використовували шпигунське програмне забезпечення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила вісім компаній на використанні шпигунського програмного забезпечення виробництва Російської Федерації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва", - йдеться у повідомленні.

У минулому році правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, припинили діяльність комерційної структури, яка незаконно реалізовувала в Україні російське програмне забезпечення (ПЗ). Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили декілька фірм, товариств та компаній, керівництво яких свідомо закупило нелегальне ПЗ.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку з встановленими на них вищезазначеними шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 

СБУ наголошує, що починаючи з 2014 року у період збройної агресії проти України спеціальними та розвідувальними органами РФ активно використовуються комп’ютерні програми і спеціальні технічні засоби для негласного отримання розвідувальної інформації.

Російські спецслужби зацікавлені в отриманні доступу до інформації об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які мають важливе оборонне значення. Подібне програмне забезпечення встановлюється як на персональні комп’ютери, так і на мобільні термінали для отримання доступу до електронної пошти, месенджерів та телефонних розмов.

Негласно отримана при цьому інформація використовується на шкоду суверенності, територіальної цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України.

Як повідомляв УНН 11 квітня, у всіх версіях Microsoft Word виявлена вразливість до шкідливих програм.

 

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