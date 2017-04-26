Восемь компаний в Украине использовали шпионское программное обеспечение

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство восьми компаний на продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства", - говорится в сообщении.

В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО.

Во время обысков изъята компьютерная техника с установленными на них вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

СБУ заявляет, что начиная с 2014 года в период вооруженной агрессии против Украины специальными и разведывательными органами РФ активно используются компьютерные программы и специальные технические средства для негласного получения разведывательной информации.

Российские спецслужбы заинтересованы в получении доступа к информации объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, имеющих важное оборонное значение. Подобное программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные терминалы для доступа к электронной почте, мессенджерам и телефонным разговорам.

Негласно полученная при этом информация используется в ущерб суверенности, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической и информационной безопасности Украины.

Как сообщал УНН 11 апреля, во всех версиях Microsoft Word обнаружена уязвимость к вредоносных программам.