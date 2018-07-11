Вишинському продовжено строк арешту до 13 вересня

"Запобіжний захід продовжено до 13 вересня", - сказали у прокуратурі.

Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина". Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 6 липня Вишинському повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає негайно звільнити з-під варти російського журналіста Кирила Вишинського і зняти з нього обвинувачення.