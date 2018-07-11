Вышинскому продлен срок ареста до 13 сентября

"Мера пресечения продлена до 13 сентября", - сказали в прокуратуре.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

Министерство иностранных дел России требует немедленно освободить из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского и снять с него обвинения.