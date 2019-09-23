Вишинському не забороняли в’їзд до України - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Керівнику “РИА Новости Україна” Кирилу Вишинському дозволений в’їзд до України. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
“Відповідно до статті 1 Закону України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України“ громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну. Враховуючи викладене, питання щодо заборони в’їзду в Україну запитуваній особі (керівнику „РИА Новости Україна“ Кирилу Вишинському — ред.) не розглядалося”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, керівник “РИА Новости Україна” Кирил Вишинський приїде до Києва на наступне судове засідання 6 листопада.
Як повідомляв УНН, Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.
Нагадаємо, звільнення керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського з-під варти відбулося в рамках підготовки до обміну “35 на 35”.