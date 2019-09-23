Вышинскому не запрещали въезд в Украину - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому разрешен въезд в Украину. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
"Согласно статье 1 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Учитывая изложенное, вопрос о запрете въезда в Украину запрашиваемому лицу (руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому - ред.) не рассматривался", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября.
Как сообщал УНН, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.
Напомним, освобождение руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".