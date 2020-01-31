Вишгород залишився без водопостачання через аварію: до вечора подачу води планують відновити
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вишгород залишився без водопостачання через аварію на водонапірному каналізаційному колекторі. За 4-5 годин водопостачання планують відновити. Про це кореспонденту УНН повідомили в Вишгородській міській раді.
“Нам надіслали листа о 13:35, що сталася аварія на водонапірному каналізаційному колекторі, водопостачання міста Вишгорода не буде. Як нам сказали, через 4-5 годин водопостачання відновлять”, — повідомили у Вишгородській міській раді.
В ДСНС Київської області також підтвердили, що їм надходила інформація про те, що у деяких районах припинене водопостачання.
“Поки внаслідок припинення водопостачання не виникло критичної ситуації, що загрожувала б життєдіяльності населення”, — повідомила начальник сектора зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
Нагадаємо, раніше у Лисичанську через негоду частина міста залишилася без водопостачання.