Вышгород остался без водоснабжения из-за аварии: к вечеру подачу воды планируют восстановить
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Вышгород остался без водоснабжения из-за аварии на водонапорном канализационном коллекторе. За 4-5 часов водоснабжения планируют восстановить. Об этом корреспонденту сообщили УНН в Вышгородском городском совете.
“Нам прислали письмо в 13:35, что произошла авария на водонапорном канализационном коллекторе, водоснабжение города Вышгорода не будет. Как нам сказали, через 4-5 часов водоснабжения восстановят”, — сообщили в Вышгородском городском совете.
В ГСЧС Киевской области также подтвердили, что им поступала информация о том, что в некоторых районах прекращено водоснабжение.
“Пока вследствие прекращения водоснабжения не возникло критической ситуации, угрожавшей бы жизнедеятельности населения”, — сообщила начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГУ ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Напомним, ранее в Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без водоснабжения.