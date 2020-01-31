Вышгород остался без водоснабжения из-за аварии: к вечеру подачу воды планируют восстановить

“Нам прислали письмо в 13:35, что произошла авария на водонапорном канализационном коллекторе, водоснабжение города Вышгорода не будет. Как нам сказали, через 4-5 часов водоснабжения восстановят”, — сообщили в Вышгородском городском совете.

В ГСЧС Киевской области также подтвердили, что им поступала информация о том, что в некоторых районах прекращено водоснабжение.

“Пока вследствие прекращения водоснабжения не возникло критической ситуации, угрожавшей бы жизнедеятельности населения”, — сообщила начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГУ ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Напомним, ранее в Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без водоснабжения.