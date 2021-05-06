Вище за Алі і Тайсона: Кличко увійшов до числа найкращих за кількістю титульних боїв

Деталі

Дев’ять з половиною років утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі, за свою кар’єру провів 25 успішних чемпіонських боїв. За цим показником Кличко посідає друге місце в історії суперважкого дивізіону, обійшовши таких легендарних бійців як Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд.

До “вічного рекорду” — 26 переможних чемпіонських поєдинків, що належить видатному боксеру Джо Луїсу, який царював в дивізіоні в 30-х — 40-х роках минулого століття, українцеві залишилося провести всього один успішний титульний бій. Якщо Володимир вирішить повернутися і це буде чемпіонський бій, українець матиме можливість наздогнати ще одну легенду боксу вже в наступному поєдинку.

Доповнення

Старший брат Володимира — Віталій — у якого 15 успішних чемпіонських поєдинків, займає в цьому рейтингу шосте місце, також випереджає в числі інших Холіфілда і Тайсона.