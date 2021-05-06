Выше Али и Тайсона: Кличко вошел в число лучших по количеству титульных боев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко занял второе место по количеству успешных чемпионских боев в истории бокса, сообщает УНН со ссылкой на ресурс "klitschko-brothers".
Детали
Девять с половиной лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе, за свою карьеру провел 25 успешных чемпионских боев. По этому показателю Кличко занимает второе место в истории супертяжелого дивизиона, обойдя таких легендарных бойцов как Мохаммед Али, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд.
К “вечному рекорду” — 26 победных чемпионских поединков, принадлежит выдающемуся боксеру Джо Луису, который царствовал в дивизионе в 30-х — 40-х годах прошлого века, Украинская осталось провести всего один успешный титульный бой. Если Владимир решит вернуться и будет чемпионский бой, украинец будет иметь возможность догнать еще одну легенду бокса уже в следующем поединке.
Дополнение
Старший брат Владимира — Виталий — у которого 15 успешных чемпионских поединков, занимает в этом рейтинге шестое место, также опережает в числе других Холифилда и Тайсона.