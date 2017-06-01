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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31752 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади трьох "суддів Майдану"

Київ • УНН

 • 13592 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. 31 травня Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади трьох суддів, які судили активістів під час Революції гідності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат ГО “Автомайдан” Роман Маселко, передає УНН.

Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади трьох "суддів Майдану"

“Сьогодні Вища рада правосуддя здивувала. Аж на трьох суддів Майдану було зроблено подання про звільнення з посади”, — написав він.

Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади голови Соснівського районного суду міста Черкаси Орленка Володимира Васильовича, судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Мозгової Ольги Анатоліївни і судді Подільського районного суду міста Києва Швиденко Вікторії Анатоліївни.

 

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