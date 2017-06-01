Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади трьох "суддів Майдану"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 31 травня Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади трьох суддів, які судили активістів під час Революції гідності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат ГО “Автомайдан” Роман Маселко, передає УНН.
“Сьогодні Вища рада правосуддя здивувала. Аж на трьох суддів Майдану було зроблено подання про звільнення з посади”, — написав він.
Вища рада правосуддя зробила подання про звільнення з посади голови Соснівського районного суду міста Черкаси Орленка Володимира Васильовича, судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Мозгової Ольги Анатоліївни і судді Подільського районного суду міста Києва Швиденко Вікторії Анатоліївни.