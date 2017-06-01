Высший совет правосудия подала представление об освобождении от должности трех "судей Майдана"

“Сегодня Высший совет правосудия удивил. Только на трех судей Майдана было сделано представление об увольнении с должности”, — написал он.

Высший совет правосудия подал представление об освобождении от должности председателя Сосновского районного суда города Черкассы Орленко Владимира Васильевича, судьи Золотоношского горрайонного суда Черкасской области Мозговой Ольги Анатольевны и судьи Подольского районного суда города Киева Швыденко Виктории Анатольевны.