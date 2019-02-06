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Вища рада правосуддя внесе Президенту подання щодо призначення 4 суддів

Вища рада правосуддя внесе Президенту подання щодо призначення 4 суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вища рада правосуддя (ВРП) внесе Президентові України Петру Порошенку подання щодо призначення чотирьох суддів. Про ухвалення відповідного рішення повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, передає УНН.

"За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посаду" - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВРП притягне до відповідальності трьох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення:

Грень Наталії Михайлівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Бондарчук Віти Вікторівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;

Маковської Олени Володимирівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Лобана Дмитра Вікторовича – на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду.

Раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя внесе Президенту України подання про призначення 24 суддів.

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