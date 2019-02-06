Высший совет правосудия внесет Президенту документ о назначении 4 судей

"По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность", - говорится в сообщении.

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Высший совет правосудия принял внести представление Президенту Украины о назначении:

Грень Натальи Михайловны - на должность судьи Львовского окружного административного суда;

Бондарчук Виты Викторовны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;

Маковской Елены Владимировны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Лобана Дмитрия Викторовича - на должность судьи Черниговского окружного административного суда.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 24 судей.