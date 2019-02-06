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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101429 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134514 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131656 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141508 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

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Высший совет правосудия внесет Президенту документ о назначении 4 судей

Высший совет правосудия внесет Президенту документ о назначении 4 судей

Киев  •  УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Высший совет правосудия (ВСП) внесет Президенту Украины Петру Порошенко документ о назначении четырех судей. О принятии соответствующего решения сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, передает УНН.

"По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность", - говорится в сообщении.

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Высший совет правосудия принял внести представление Президенту Украины о назначении:

Грень Натальи Михайловны - на должность судьи Львовского окружного административного суда;

Бондарчук Виты Викторовны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;

Маковской Елены Владимировны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Лобана Дмитрия Викторовича - на должность судьи Черниговского окружного административного суда.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 24 судей.

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