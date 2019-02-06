Высший совет правосудия внесет Президенту документ о назначении 4 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Высший совет правосудия (ВСП) внесет Президенту Украины Петру Порошенко документ о назначении четырех судей. О принятии соответствующего решения сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, передает УНН.
"По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСП привлечет к ответственности трех судей
Высший совет правосудия принял внести представление Президенту Украины о назначении:
Грень Натальи Михайловны - на должность судьи Львовского окружного административного суда;
Бондарчук Виты Викторовны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;
Маковской Елены Владимировны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Лобана Дмитрия Викторовича - на должность судьи Черниговского окружного административного суда.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 24 судей.