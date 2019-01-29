ВРП внесе подання про призначення 24 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вища рада правосуддя внесе Президенту України подання про призначення 24 суддів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВРП.
"29 січня 2019 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення Президентові України подання про призначення 24 суддів", - йдеться в повідомленні.
Як пояснюється, повноваження суддів припинилися у зв’язку з закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними. Також судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.
"Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду", - зазначили у ВРП.
Крім того, за результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посаду.
Нагадаємо, у ВРП прийняли рішення притягнути до відповідальності трьох суддів.