ВРП внесет представление о назначении 24 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении 24 судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВСП.
"29 января 2019 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении 24 судей", - говорится в сообщении.
Как объясняется, полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не является вакантными. Также судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности.
"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судей признаны такими, которые соответствуют занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должность", - отметили в ВРУ.
Кроме того, по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.
Напомним, в ВСП приняли решение привлечь к ответственности трех судей.