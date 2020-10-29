Вища рада правосуддя внесе подання про призначення 7 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вища рада правосуддя внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 7 суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРП.
Повідомляється, що за результатами розгляду матеріалів 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення:
▪️ Наталії Танасійчук – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівців;
▪️ Олександра Бурлаки – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
▪️ Наталії Шептицької – на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;
▪️ Марини Бондаренко – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;
▪️ Олександри Жуковської – на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;
▪️ Романа Піньковського – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
▪️ Валентина Гомади – на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова.
Повідомляється, що загалом ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 441 судді із запланованих до розгляду 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів із відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендують на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.
Крім того, ВРП вирішила відкласти розгляд рекомендацій про призначення Алексашиної Наталії Сергіївни на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області, Герасименко Тетяни Анатоліївни на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва та Лахніка Андрія Олександровича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва для додаткового опрацювання та за клопотанням кандидата.
"ВРП ухвалила залишити без розгляду рекомендацію про призначення Качана Андрія Васильовича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, із січня по вересень 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 212 суддів.