Вища рада правосуддя внесе подання про призначення 7 суддів

ukru
14:10 • 39458 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 97342 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108391 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110689 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 141282 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123543 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123768 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123461 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107301 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113728 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 65149 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 75809 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 99231 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 94805 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 54247 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 45875 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 54247 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 53888 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 141291 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 37208 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47817 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105155 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123721 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123283 перегляди
Актуальне
Вища рада правосуддя внесе подання про призначення 7 суддів

Вища рада правосуддя внесе подання про призначення 7 суддів

Київ • УНН

 • 14699 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вища рада правосуддя внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 7 суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРП.

Повідомляється, що за результатами розгляду матеріалів 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення:

▪️ Наталії Танасійчук – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівців;
▪️ Олександра Бурлаки – на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
▪️ Наталії Шептицької – на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;
▪️ Марини Бондаренко – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;
▪️ Олександри Жуковської – на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;
▪️ Романа Піньковського – на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
▪️ Валентина Гомади – на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова.

Повідомляється, що загалом ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 441 судді із запланованих до розгляду 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів із відборів 2012, 2013, 2017 років, які претендують на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Крім того, ВРП вирішила відкласти розгляд рекомендацій про призначення Алексашиної Наталії Сергіївни на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області, Герасименко Тетяни Анатоліївни на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва та Лахніка Андрія Олександровича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва для додаткового опрацювання та за клопотанням кандидата.

"ВРП ухвалила залишити без розгляду рекомендацію про призначення Качана Андрія Васильовича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, із січня по вересень 2020 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 212 суддів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92