Высший совет правосудия внесет представление о назначении 7 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший совет правосудия внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 7 судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
Сообщается, что по результатам рассмотрения материалов 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении:
▪️ Натальи Танасийчук - на должность судьи Шевченковского районного суда города Черновцы;
▪️ Александра Бурлаки - на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;
▪️ Натальи Шептицкой - на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
▪️ Марины Бондаренко - на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;
▪️ Александры Жуковской - на должность судьи Дубенского районного суда Ровенской области;
▪️ Романа Пиньковского - на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
▪️ Валентина Гомады - на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова.
Сообщается, что в целом ВСП принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 441 судьи из запланированных к рассмотрению 467 рекомендаций кандидатов на должности судей из отборов 2012, 2013, 2017, претендующих на занятие вакантных должностей судей местных общих судов.
Кроме того, ВСП решил отложить рассмотрение рекомендаций о назначении Алексашиной Натальи Сергеевны на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области, Герасименко Татьяны Анатольевны на должность судьи Центрального районного суда города Николаева и Лахника Андрея Александровича на должность судьи Печерского районного суда города Киева для дополнительной проработки и по ходатайству кандидата.
"ВСП постановил оставить без рассмотрения рекомендации о назначении Качана Андрея Васильевича на должность судьи Октябрьского районного суда города Запорожья", - отмечается в сообщении.
Напомним, с января по сентябрь 2020 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 212 судей.