Вища рада правосуддя розглядатиме подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності суддів протягом 72 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вища рада правосуддя розглядатиме подання на притягнення до кримінальної відповідальності судді протягом 72 годин. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Відреагувавши на лист Генерального прокурора Юрія Луценка, ВРП ухвалила зміни до Регламенту – тепер дозвіл на притягнення судді до кримінальної відповідальності буде розглядатися за 72 години, практично негайно",- написала Л.Сарган.
За її словами, таким чином зникла суттєва перешкода для роботи прокуратури.
Л.Сарган наголосила, що такі зміни до регламенту ВРП - серйозний крок до очищення суддівського корпусу.
Нагадаємо раніше Генеральна прокуратура України закликала Вищу раду правосуддя відмовитися від вільного трактування законодавства України стосовно затримання та утримання суддів під вартою.
3 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.