Высший совет правосудия будет рассматривать представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности судей в течение 72 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Высший совет правосудия будет рассматривать представление на привлечение к уголовной ответственности судьи в течение 72 часов. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Отреагировав на письмо Генерального прокурора Юрия Луценко, ВРУ приняла изменения в Регламент - теперь разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности будет рассматриваться за 72 часа, практически немедленно", - написала Л.Сарган.
По ее словам, таким образом исчезло существенное препятствие для работы прокуратуры.
Л.Сарган подчеркнула, что такие изменения в регламент ВРУ - серьезный шаг к очищению судейского корпуса.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины призвала Высший совет правосудия отказаться от вольной трактовки законодательства Украины относительно задержания и содержания судей под стражей.
3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.