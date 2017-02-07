Высший совет правосудия будет рассматривать представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности судей в течение 72 часов

"Отреагировав на письмо Генерального прокурора Юрия Луценко, ВРУ приняла изменения в Регламент - теперь разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности будет рассматриваться за 72 часа, практически немедленно", - написала Л.Сарган.

По ее словам, таким образом исчезло существенное препятствие для работы прокуратуры.

Л.Сарган подчеркнула, что такие изменения в регламент ВРУ - серьезный шаг к очищению судейского корпуса.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины призвала Высший совет правосудия отказаться от вольной трактовки законодательства Украины относительно задержания и содержания судей под стражей.



3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.