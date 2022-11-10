Висадили у повітря котельні та телецентр, телевежа - ціла: з'явилась уточнена інформація про вибухи у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Херсоні окупанти висадили в повітря котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, а телевежа - ціла. Таку уточнену інформацію про вибухи у Херсоні поширили місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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"Уточнення, у Херсоні окупанти висадили в повітря котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналів, зараз зв'язок є лише біля Антонівського мосту.
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Як повідомляли Telegram-канали, у Херсоні окупанти, ймовріно, підірвали телевежу.
Нагадаємо
На Херсонському напрямку з жовтня українські війська просунулися до 36,5 км вглиб оборони противника, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.
Однак, наразі у Генштабі не можуть підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.