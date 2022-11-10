Окупанти, ймовірно, підірвали телевежу у Херсоні: офіційного підтвердження немає
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Херсоні окупанти, ймовріно, підірвали телевежу. Про це повідомляють Telegram-канали та соцмережі, офіційного підтвердження наразі - немає, передає УНН.
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"У Херсоні орки підірвали телевежу", - йдеться у повідомленні місцевих Telegram-каналів.
Також є повідомлення і про те, що у Каховському районі лунають вибухи.
Проте офіційного підтвердження наразі немає.
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Нагадаємо
На Херсонському напрямку з жовтня українські війська просунулися до 36,5 км вглиб оборони противника, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.
Однак, наразі у Генштабі не можуть підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.