оккупанты, вероятно, взорвали телебашню в Херсоне: официального подтверждения нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Херсоне оккупанты, вероятно, взорвали телебашню. Об этом сообщают Telegram-каналы и соцсети, официального подтверждения пока нет, передает УНН.
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"В Херсоне орки взорвали телебашню", - говорится в сообщении местных Telegram-каналов.
Также есть сообщения и о том, что в Каховском районе раздаются взрывы.
Однако официального подтверждения пока нет.
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Напомним
На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
Однако пока в Генштабе не могут подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.