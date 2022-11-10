оккупанты, вероятно, взорвали телебашню в Херсоне: официального подтверждения нет

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"В Херсоне орки взорвали телебашню", - говорится в сообщении местных Telegram-каналов.

Также есть сообщения и о том, что в Каховском районе раздаются взрывы.

Однако официального подтверждения пока нет.

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Напомним

На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Однако пока в Генштабе не могут подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.