Взорвали котельные и телецентр, телебашня - целая: появилась уточненная информация о взрывах в Херсоне

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"Уточнение, в Херсоне оккупанты взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, который находится у телебашни. Сама телебашня целая", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-каналов, сейчас связь есть только у Антоновского моста.

Ранее

Как сообщали Telegram-каналы, в Херсоне оккупанты, вероятно, взорвали телебашню.

Напомним

На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Однако пока в Генштабе не могут подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.