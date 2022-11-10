Взорвали котельные и телецентр, телебашня - целая: появилась уточненная информация о взрывах в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Херсоне оккупанты взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, а телебашня - целая. Такую уточненную информацию о взрывах в Херсоне распространили местные Telegram-каналы, передает УНН.
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"Уточнение, в Херсоне оккупанты взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, который находится у телебашни. Сама телебашня целая", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-каналов, сейчас связь есть только у Антоновского моста.
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Как сообщали Telegram-каналы, в Херсоне оккупанты, вероятно, взорвали телебашню.
Напомним
На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
Однако пока в Генштабе не могут подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.