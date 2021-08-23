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Висадили сосни і презентували "Звуки міст": у Києві відкрили офіс "Кримської платформи"

Висадили сосни і презентували "Звуки міст": у Києві відкрили офіс "Кримської платформи"

Київ • УНН

 • 16245 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та учасники інавгураційного саміту Кримської платформи відвідали головний офіс цієї ініціативи, який працюватиме в Києві, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Президент зазначив, що відкриття сучасного офісу Кримської платформи, розташованого в центрі української столиці, демонструє особливе ставлення держави до питання деокупації півострова. За його словами, в офісі працюватимуть професійні менеджери та ідеологи платформи.

“Найголовніше — це результат, який ми можемо отримати щодо деокупації Криму й допомоги кримським татарам та всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7”, — наголосив Президент.

Керівник офісу Кримської платформи, постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич розповів, що офіс засновано на базі Представництва Глави держави у Криму.

“В офісі Кримської платформи працюють кримчани, внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема мої заступниці, для яких це не просто робота — це справа життя. Це та справа, якій вони віддають всі свої сили й весь свій час”, — розповів він.

За його словами, серед завдань офісу Кримської платформи, зокрема, цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові щодо прав людини, економічної та екологічної ситуації, культурної спадщини тощо, сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої указом Президента, інформування та комунікація з громадянами України з Криму та спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.

Додамо

Також гості взяли участь у символічній висадці дерев — кримської сосни у дворі офісу, що символізуватиме відродження спільними зусиллями природи Криму, яка страждає внаслідок російської окупації.

Крім того, Володимиру Зеленському та учасникам саміту Кримської платформи продемонстрували скульптуру “Звуки міста”, присвячену Криму.

Антон Кориневич зазначив, що це — одна з семи скульптур, створених у межах проекту “Звуки міст”, що присвячений відзначенню 30-ї річниці незалежності України. За допомогою комбінації програм звукового дизайну та 3D-візуалізації митці трансформували аудіодоріжки у форми. В основу кожної скульптури лягли звуки, а також думки відомих мешканців: артистів, спортсменів, митців, науковців та підприємців. Всього охоплено шість міст: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Маріуполь, а також півострів Крим.

“Ця скульптура символізує голоси та звуки, що становлять особливу важливість для Криму, — звуки моря, звуки літака, який сідає в аеропорту Сімферополя, звуки морської рибалки. Важливо, що ця скульптура складається з двох частин, які об’єднуються. Це єднання дуже міцне і ніколи не зруйнується”, — розповів керівник офісу Кримської платформи.

Додамо

Сьогодні у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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