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Высадили сосны и презентовали "Звуки городов": в Киеве открыли офис "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и участники саммита инаугурации Крымской платформы посетили главный офис этой инициативы, который будет работать в Киеве, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент отметил, что открытие современного офиса Крымской платформы, расположенного в центре украинской столицы, демонстрирует особое отношение государства к вопросу деоккупации полуострова. По его словам, в офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы.

"Самое главное - это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7", - подчеркнул Президент.

Руководитель офиса Крымской платформы, постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич рассказал, что офис основано на базе Представительства Главы государства в Крыму.

"В офисе Крымской платформы работают крымчане, внутренне перемещенные лица из Крыма, в частности мои заместители, для которых это не просто работа - это дело жизни. Это дело, которому они отдают все свои силы и все свое время", - рассказал он.

По его словам, среди задач офиса Крымской платформы, в частности, круглосуточный мониторинг ситуации на оккупированном полуострове по правам человека, экономической и экологической ситуации, культурного наследия и т.д., содействие выполнению Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной указом Президента, информирования и коммуникации с гражданами Украины с Крыму и совместная с МИД работа с международными партнерами.

Добавим

Также гости приняли участие в символической посадке деревьев - крымской сосны во дворе офиса, символизировать возрождение совместными усилиями природы Крыма, которая страдает в результате российской оккупации.

Кроме того, Владимир Зеленский и участникам саммита Крымской платформы продемонстрировали скульптуру "Звуки города", посвященную Крыму.

Антон Кориневич отметил, что это - одна из семи скульптур, созданных в рамках проекта "Звуки городов", посвященный празднованию 30-й годовщины независимости Украины. С помощью комбинации программ звукового дизайна и 3D-визуализации художники трансформировали аудиодорожки в формы. В основу каждой скульптуры легли звуки, а также мнения известных жителей: артистов, спортсменов, художников, ученых и предпринимателей. Всего охвачено шесть городов: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса, Мариуполь, а также полуостров Крым.

"Эта скульптура символизирует голоса и звуки, представляющих особую важность для Крыма, - звуки моря, звуки самолета, что садится в аэропорту Симферополя, звуки морской рыбалки. Важно, что эта скульптура состоит из двух частей, которые объединяются. Это единение очень прочное и никогда не разрушится", - рассказал руководитель офиса Крымской платформы.

Добавим

Сегодня в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.

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