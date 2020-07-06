Вірусологи виявили, що COVID-19 був в Італії вже в січні

Так, виділений у районі Бергамо, одному з найбільш постраждалих від пандемії міст, штам відрізняється за "генетичною послідовністю і низкою характеристик" від штаму, який викликав спалах в районі Лоді і Кремони.

Як повідомив директор відділення вірусології лікарні "Сан-Маттео" в Павії професор Фаусто Балданті, у районі Кодоньйо, першому місті, оголошеному "червоною зоною" після виявлення так званого першого пацієнта з коронавірусом у місцевій лікарні 21 лютого, проведені дослідження вказують, що вірус уже був поширений в середині січня.

"Це стало відомо завдяки виявленню антитіл у деяких людей, які з'явилися вже на початку року", - пояснив професор.

Завідувач відділенням інфекційних захворювань тієї ж лікарні професор Раффаеле Бруно вказав, що вже після надходження перших хворих стало зрозуміло, що терапія, пропонована в китайському місті Ухань, де спалах захворювання COVID-19 був зареєстрований у самому кінці минулого року, не відповідала необхідному лікуванню.

"Ми більше користувалися антивірусними препаратами. Тоді як завдяки застосуванню плазми пацієнтів, які вилікувалися, смертність вдалося скоротити з 15 до 6%", - розповів лікар.

Також повідомляється, що в Кодоньйо антитіла до коронавірусу були виявлені у 23% населення, що пройшли серологічний аналіз відповідно до вибірки. Тоді як в провінції Бергамо цей показник досягає 57%. Така різниця може пояснюватися тим, що Кодоньйо і ще 10 населених пунктів навколо Лоді були взяті в "червону зону", а в Бергамо карантин був введений одночасно з загальнонаціональним майже на два тижні пізніше.

Раніше УНН писав, що вчений припустив існування SARS-CoV-2 в "сплячому" режимі до пандемії.



