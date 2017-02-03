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Вирок у справі російського опозиціонера О.Навального оголосять 8 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ленінський суд Кірова 8 лютого оголосить вирок у справі Олексія Навального, обвинуваченого в розкраданні у підприємства "Кировлес", передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

Вирок у справі російського опозиціонера О.Навального оголосять 8 лютого

Як пише видання, обвинувачення попросило для О.Навального 5 років умовно, а також призначити штраф у розмірі 500 тисяч рублів. Адвокати, у свою чергу, вимагають виправдання.

“Суд видаляється на винесення вироку. Оголошення відбудеться 8 лютого”, — сказав суддя Олексій Втюрін.

Прокурор у справі О.Навального заявив, що його вина в розтраті, яка завдала збитків державі, отримала повне підтвердження під час судового процесу. Також він зазначив, що О.Навальний грав роль організатора злочину, яке було скоєно навмисно.

“Дії Навального не мають складу злочину і не суперечать його повноваженням. Ні Олексій Навальний, ні Петро Офіцеров не отримали від операцій (з деревиною) ніяких доходів”, — зазначила адвокат Ольга Михайлова, що представляє інтереси О.Навального.

Другим по цій справі фігурує Петро Офіцеров, якого прокурор просить засудити до умовного терміну на 4 роки зі штрафом в 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, суд у російському Кірові задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід опозиціонера Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі “Кіровлісу”.

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